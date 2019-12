PSG : Al-Khelaïfi est prévenu, le mercato démarrera à une condition

Dans : PSG.

Contrairement à l’hiver dernier, le PSG n’a pas identifié de besoin urgent à combler pour ne pas compromettre ses chances en Ligue des Champions.

L’interminable bug du milieu de terrain a été réparé par Leonardo pendant l’été. A peine arrivé, le directeur sportif brésilien avait été très actif à tous les niveaux, et il a encore des idées pour ce mois de janvier. Mais dans sa conférence de presse de ce samedi, Thomas Tuchel a envoyé un message clair, et notamment en direction de son président qui n’a pas forcément les mains libres sur le plan financier : recruter n’est pas un besoin vital à ses yeux.



« Je souhaite avoir le moins de blessés possible. S’il y a tout le groupe en janvier, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de recruter. Si quelqu’un veut venir, on ne dira pas non. Mais il n’y a pas besoin de pousser le président et le directeur sportif pour recruter », a fait savoir un Thomas Tuchel qui se désespère de pouvoir compter sur un effectif au grand complet. Non pas particulièrement en cette fin d’automne où le PSG peut expédier les affaires courantes, mais bien en février, au moment où le PSG a souvent pêché en Ligue des Champions en raison d’un effectif amoindri. Le message est en tout cas passé, même si cela n’empêchera certainement pas Leonardo de tenter quelques coups s’il en ressent le besoin.