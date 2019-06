PSG : Al-Khelaïfi doit l'accepter, c'est terminé avec Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Par l’intermédiaire de son vice-président Jordi Cardoner, le FC Barcelone a révélé les intentions de Neymar.

D’après le dirigeant, le numéro 10 du Paris Saint-Germain veut absolument revenir en Catalogne. Reste à savoir si le champion de France lui ouvrira la porte. Pour le moment, il est difficile de connaître la vraie position du président Nasser Al-Khelaïfi sur le sujet. Quant aux supporters parisiens, certains sont prêts à faire une croix sur le Brésilien, à l’image du journaliste Stéphane Bitton fataliste.

« Son arrivée m’avait enchanté, comme tous les supporters du PSG, mais Neymar me fatigue. Neymar m’use, mais surtout, Neymar ne m’amuse plus, a lâché notre confrère de France Bleu Paris. Il faut se rendre à l’évidence, Neymar et le PSG, ça ne marche pas, ça n’a jamais vraiment fonctionné. C’est comme en amour, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, à un moment il faut arrêter de se faire croire que ça va aller mieux, parce que finalement il vaut mieux aller au fond de la plaie et refermer tout ça. »

Un bilan « catastrophique »

« Il faut avoir le courage de s’avouer que Neymar et le PSG, ça n’aura pas vraiment fonctionné malgré quelques éclairs de génie face à Dijon ou en finale de la Coupe de France. Dans l’ensemble et pour 222 millions d'euros, vous avouerez que le bilan est assez catastrophique », a estimé Stéphane Bitton, persuadé que le joueur le plus cher de l’histoire finira par revenir au Barça cet été.