PSG : Al-Khelaïfi compte défier l’UEFA avec ce sponsor

Dans : PSG, Ligue 1.

A la recherche d’un sponsor maillot pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a enregistré le retrait de Fly Emirates, qui ne veut pas monter jusqu’aux 80 ME demandés.

La fin de ce partenariat ouvre donc d’autres perspectives pour des dirigeants parisiens très ambitieux à ce niveau, sachant que l’apport financier d’un tel sponsor est capital pour l’équilibre du budget du club. Ce sont dans les prochains mois que ces négociations devront aboutir pour entrer en vigueur au début de la saison 2019-2020. La piste menant à Qatar Airways a rapidement été évoquée, mais il sera difficile aux yeux de l’UEFA de faire signer un contrat record à une nouvelle société qatarie, surtout si personne ne s’aligne sur les prétentions parisiennes.

Néanmoins, selon Le Parisien, le leader de la Ligue 1 entend bien discuter de cela concrètement avec la compagnie aérienne du Qatar, et convenir d’un prix « réaliste » de 40 ME, qui ne serait ainsi pas attaquable par l’UEFA. Ce serait toutefois déjà mieux que les 30 ME par an déboursés par l'ancien sponsor... A moins que d’ici là, un autre sponsor ne prenne cet emplacement libre sur le maillot, puisque selon Culture PSG, le club francilien discute avec TCL, fabriquant d’électronique en Asie et qui soutient déjà Neymar, ou la compagnie d’assurance chinoise Ping An.