PSG : Al-Khelaifi arrive à Chelsea et agite un chèque

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain suscite bien des fantasmes, et les rumeurs sont nombreuses en Europe lorsqu'il s'agit de parler du mercato parisien. Mais ce jeudi, le Sun affirme que les dirigeants du PSG ont rejoint leurs homologues du Bayern Munich dans une bataille à venir pour recruter Callum Hudson-Odoi, le jeune ailier international U19 ans anglais actuellement sous contrat avec Chelsea. Déjà contacté par le club bavarois, qui avait vu son offre de 40ME être refusée au mercato d'hiver, Callum Hudson-Odoi devrait donner lieu à une bataille entre le géant allemand et le Paris Saint-Germain affirme le tabloïd anglais.

De son côté, Callum Hudson-Odoi est lui toujours aussi déterminé à quitter Chelsea, où il estime que Maurizio Sarri ne lui accorde pas sa chance, l'attaquant anglais ayant déjà demandé, en vain, à rejoindre le Bayern Munich en janvier dernier. Mais à un peu plus d'un an de la fin de son contrat avec les Blues, celui qui est considéré comme l'une des pépites offensives du foot anglais sait que le temps joue en sa faveur, puisque au prochain mercato les dirigeants de Chelsea devront soit le prolonger soit le vendre histoire de ne pas le voir partir libre en 2020. Et c'est dans ce cadre que le Paris SG serait récemment rentré dans la danse avec de vraies chances de faire signer Callum Hudson-Odoi.