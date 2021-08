PSG : Lionel Messi présenté mardi, Al-Khelalifi a alerté les salariés

Dans : PSG.

Le football français devrait vivre dans les prochaines 72 heures un moment historique, puisque Lionel Messi va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, on est désormais certain que la star argentine va s'engager avec le PSG et l'information a été diffusée en interne.

Présent depuis l’âge de 13 ans au FC Barcelone, Lionel Messi ne finira pas sa carrière européenne au Barça, puisque Joan Laporta a confirmé vendredi que la star argentine n’allait finalement pas revenir au club après la fin de son contrat. Le Barça a les caisses vides et même si la Pulga était prête à diviser son salaire par deux, cela ne suffit même plus. C’est désormais du côté du Paris Saint-Germain que les regards se tournent, le père de Lionel Messi discutant depuis jeudi soir avec les dirigeants du PSG. C’est d’ailleurs pour cette raison que Leonardo, qui était attendu ce samedi à Troyes, a décommandé sa visite au dernier moment.

🚨 Possible présentation de Lionel Messi 🇦🇷 dans la semaine, mardi ou mercredi. Il a été dit à certains salariés du PSG de se tenir prêts. On peut dire que c'est fait à 99%.



Selon les indiscrétions de Canal+, dans les bureaux du Paris Saint-Germain on prépare déjà la présentation officielle de Lionel Messi, et du personnel aurait été mobilisé pour ce mardi 10 août sans que l'on sache comment le club de la capitale va pouvoir faire pour célébrer comme il se doit cet événement totalement incroyable compte tenu de la situation sanitaire. La chaîne cryptée confirme également que Lionel Messi aura un contrat de deux ans plus une option pour une saison supplémentaire avec Paris, ce qui pourrait l'emmener jusqu'en 2024 au PSG. Pour cela, le sextuple Ballon d'Or touchera un salaire de 35 millions d'euros par an, soit nettement moins que ce que Messi touchait ces dernières saisons au FC Barcelone. Tout cela devrait être officialisé après la conférence de presse que Lionel Messi donnera dimanche au Camp Nou afin de dire adieu au Barça.