PSG ‍: Agression sexuelle, Kadidiatou Diani et son ex-coach s’affrontent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Visé par une enquête pour agression sexuelle sur une jeune joueuse, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Didier Ollé-Nicolle se retrouve confronté à une nouvelle accusation. Cette fois, c’est l’attaquante Kadidiatou Diani qui dénonce des gestes inappropriés de la part du technicien.

Didier Ollé-Nicolle n’est pas sorti d’affaire. Depuis mai 2022, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle. Le technicien aurait eu des gestes déplacés envers une jeune joueuse qui n’a pas porté plainte. L’information judiciaire étant terminée, Didier Ollé-Nicolle se dirigeait vers un non-lieu.

Diani en remet une couche

Sauf que son ancienne attaquante Kadidiatou Diani a également porté plainte contre lui en juin dernier. La recrue de l’Olympique Lyonnais l’accuse de lui avoir touché les fesses avec une batte de baseball miniature au moment de monter dans le bus lors d’un stage aux Etats-Unis. Une enquête préliminaire a été ouverte. Et pendant ce temps-là, le coach de 63 ans a annoncé via son avocat qu’il attaquait à son tour Kadidiatou Diani.

« Didier Ollé-Nicolle saisira dans les prochains jours le procureur de la République de Versailles d'une plainte en dénonciation calomnieuse et entend à présent que son honneur soit restauré à hauteur de l'atteinte considérable qui lui a été portée depuis plusieurs mois, a indiqué Me Guillaume Traynard. Il conteste fermement les accusations portées à son encontre par Madame Kadidiatou Diani. » Au passage, le plaignant soupçonne une manœuvre de César Mavacala, le compagnon de la joueuse et agent qui, dans l’affaire Kheira Hamraoui, est accusé de faire pression sur le Paris Saint-Germain avec des affaires extra-sportives.

L'ancien entraîneur du PSG Didier Ollé-Nicolle va porter plainte contre Kadidiatou Diani



Didier Ollé-Nicolle a annoncé ce jeudi porter plainte à son tour contre Kadidiatou Diani pour « dénonciation calomnieuse »https://t.co/QWcvI3NZJW pic.twitter.com/I6EqcOe6z6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 28, 2023

« Didier Ollé-Nicolle constate que la nouvelle plainte dont il fait l'objet, qui vise apparemment des faits anciens de deux ans dont il ignore tout, intervient quelques semaines seulement après sa constitution de partie civile à l'encontre du compagnon de Madame Diani, dans l'affaire pour laquelle ce dernier est mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée. Il déplore que cette plainte soit utilisée comme un outil de règlement de compte et dénonce la tentative d'instrumentalisation de la justice dont il est une nouvelle fois victime », a ajouté l’avocat.