PSG : Adrien Rabiot sifflé au Parc des Princes, c'est presque un scandale

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, face à Toulouse, Adrien Rabiot a bien compris que son hésitation à prolonger au Paris Saint-Germain commençait à lui valoir quelques inimitiés au sein des supporters du club de la capitale. Le milieu de terrain formé au PSG a en effet été la cible de nombreux sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes, y compris des Virages. Même si Adrien Rabiot s'est défendu d'avoir dit non à la proposition du Paris SG, il a probablement bien compris que la situation devenait chaude pour lui.

Cependant, Stéphane Bitton estime que ces sifflets contre Rabiot sont excessifs et n'ont rien à faire au Parc. « Les histoires d’amour finissent mal en général et c’est vrai que je n’ai pas aimé les sifflets du Parc des Princes, ils m’ont mis mal à l’aise et je les ai trouvés plutôt injuste pour Adrien Rabiot. Alors effectivement, il y a du dépit amoureux dans ces sifflets, c’est un peu comme si vous venez de vous engueuler avec votre mec ou votre nana et que vous lui disiez : écoute, je t’aime moins qu’avant. Ce n’est pas la meilleure façon de recoller les morceaux. Adrien Rabiot n’a pas encore prolongé, peut-être ne prolongera-t-il jamais et alors ? Doit-il déclarer tous les jours son amour pour le PSG pour justifier son attachement au club parisien ? C’est un joueur professionnel, il est loin d’être le mieux payé au PSG, il pense à son avenir et alors il fera des choix, des bons ou pas, ça sera à lui de les assumer », fait remarquer le journaliste de France Bleu Paris, pas convaincu qu'une attitude hostile à l'encontre du milieu parisien soit la meilleure des attitudes de la part des supporters du Paris Saint-Germain.