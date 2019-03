PSG : Adrien Rabiot n'a pas signé à la Roma, sa mère était en vacances !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Adrien Rabiot fait parler de lui ce mardi après-midi dans la rubrique mercato, c'est grâce à l'une des révélations des Football Leaks, lesquels semblent vouloir désormais s'intéresser aux coulisses du foot plutôt que de dénoncer des scandales financiers de certains dirigeants, joueurs et intermédiaires. En effet, dans des documents mis sur le devant de la scène, on apprend qu'au mercato 2014, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était proche de signer à l'AS Rome, Nasser Al-Khelaifi, qui avait missionné Jorge Mendes pour ce deal, ayant trouvé un terrain d'entente à hauteur de 11ME pour réaliser l'opération.

La suite, révélée par ces fuites de documents, est surréaliste. En effet, alors que tout est prêt pour finaliser le transfert, Véronique Rabiot, qui gère les intérêts de son fils, est totalement injoignable, et pour cause c'était l'été et elle était partie prendre des vacances. Du côté de la Roma, et face à cette situation, un courrier a été envoyé au Paris SG afin de regretter l'attitude de la mère d'Adrien Rabiot, impossible à joindre par téléphone, ou du moins très difficilement, le directeur sportif de l'AS Rome évoquant un comportement pas très « raisonnable » de la part de Véronique Rabiot. La suite, on la connaît, le milieu de terrain est finalement resté au PSG et a prolongé son contrat jusqu'en 2019. Suite au prochain épisode.