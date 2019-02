PSG : Adrien Rabiot au Barça, le secret vole en éclats !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Encore et toujours placardisé au sein du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot sait désormais de quoi sera fait son avenir.

En ce début d'année 2019, Adrien Rabiot vit un véritable cauchemar. Mis sur la touche par les dirigeants de son club formateur et même envoyé en équipe réserve, le milieu de terrain a aussi des problèmes dans sa vie privée. En l'espace de deux semaines, il a ainsi perdu sa grand-mère maternelle et son père. De quoi plomber son moral ? Pas du tout, puisqu'il continue de prouver une certaine force de caractère en travaillant d'arrache-pied au Camp des Loges. Pas pour le club de la capitale, vu qu'il ne croit plus trop en ses chances de réintégration, lui qui n'a plus joué depuis deux mois. Mais c'est une autre carotte au bout du bâton qui le motive. En effet, selon Le Parisien, le joueur de 23 ans sait qu'il va rejoindre le FC Barcelone l'été prochain, à l'issue de son contrat au PSG.

« Adrien Rabiot se voit très clairement comme un joueur du FC Barcelone à partir de l’été prochain. C’est, en tout cas, le discours qu’il tient en privé depuis quelques semaines. Comment peut-il être aussi sûr de son fait ? Rabiot dispose d’un accord global avec le Barça : salaire, prime à la signature et projet sportif. Sur ce dernier point, l’international français s’intégrerait chez les Blaugrana au poste de milieu relayeur gauche à la place d’Ivan Rakitic, en instance de départ. Adrien Rabiot n’a pourtant encore rien signé. C’est, en tout cas, ce que nous assure l’entourage de joueur. 'Mais quand Adrien aura envie d’appuyer sur le bouton, les choses seront réglées', nous fait-on aussi savoir. Son de cloche équivalent du côté de la direction des champions d’Espagne en titre », explique le média francilien. Même si rien n'a été officialisé dans ce dossier, le pessimisme de la presse catalane n'est donc pas avéré, puisque Rabiot est bien parti pour rejoindre Frenkie De Jong, une cible loupée par Paris, au Barça. Deux coups en forme de vengeance après le transfert de Neymar...