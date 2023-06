PSG ‍: Adieu Messi, l'Arabie saoudite se jette sur Neymar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival du PSG sera mouvementé, très mouvementé. Parmi les joueurs qu'on annonce sur le départ du club de la capitale : Neymar Jr.

Le PSG ne manque pas de chantiers à régler en cette intersaison sur le marché des transferts. Luis Campos est plus que jamais mis sous pression et va devoir trouver un nouvel entraineur pour poursuivre le projet francilien. Ensuite, le directeur sportif portugais s'occupera des arrivées notables mais aussi des départs. Difficile de savoir ce que le PSG fera avec certains joueurs, dont Marco Verratti mais surtout Neymar. Le Brésilien, en fin de contrat en juin 2027, est poussé vers la sortie. Longtemps réticent à cette idée, l'ancien du FC Barcelone serait désormais enclin à aller voir ailleurs, en fonction du projet qui lui est proposé. En Angleterre, les noms de Manchester United, Newcastle et Chelsea reviennent. Mais c'est bien plutôt en Arabie saoudite que l'avenir de Neymar pourrait avoir lieu.

Neymar, le projet fou de l'Arabie saoudite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, le pays arabe veut marquer les esprits cet été. Après avoir manqué Leo Messi, l'Arabie saoudite n'a pas perdu espoir de recruter une autre star internationale en la personne de Neymar. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Ben Jacobs. Le journaliste affirme que des émissaires saoudiens sont arrivés à Paris vendredi dernier pour rencontrer l'entourage du Brésilien et voir si un transfert était possible. RMC rajoute cependant de son côté que Neymar privilégie toujours un avenir en Europe. Pour lâcher l'ancien du Barça, le PSG réclamerait près de 75 millions d'euros. Bien évidemment pas de quoi faire peur aux Saoudiens, qui prennent donc la température dans ce nouveau dossier XXL. A 31 ans, Neymar devra quoi qu'il arrive faire un choix fort pour la suite de sa carrière, surtout après une grosse opération à la cheville.