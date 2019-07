PSG : Accusé pour Neymar, le Brésil renvoie la balle à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles encourageantes concernant l’état physique de Neymar.

Selon le club de la capitale, les analyses réalisées sur son pied droit « montrent une très bonne consolidation et un examen clinique totalement normal. » Pourtant, il existerait des tensions en coulisses, le PSG reprochant au staff médical du Brésil, et à son médecin Rodrigo Lasmar, d’avoir mal opéré le meneur de jeu en 2018. Une version totalement démentie par l’accusé, qui se dit totalement en accord avec ses homologues parisiens Gérard Saillant et Eric Rolland.

« Je les connais bien tous les deux. Gérard était à Belo Horizonte et a suivi l’opération, considérée comme totalement satisfaisante. C’est pareil pour Eric, a confié Rodrigo Lasmar au journal L’Equipe. Il m’a parlé plusieurs fois pendant la Copa America. Je suis sûr que les procédures ont été extrêmement bien effectuées. Je ne discuterai pas de ce sujet. »

Aucun désaccord avec le PSG

Quant à la deuxième blessure de Neymar la saison dernière, celle que le joueur et son clan ont voulu traiter sans opération, « il n’y a jamais eu de désaccord, assure le médecin brésilien. Eric a toujours été en faveur. Lors de nos réunions, ils ont convoqué un expert londonien d’origine espagnole, Ramón Cugat, qui s’est chargé de la procédure au pied. Le choix était unanime. » Autant dire que le Brésil plaidera non coupable en cas de rechute.