PSG : Accusé, Neymar entraîne Paris dans sa chute

Accusé de viol, Neymar est au cœur de toutes les discussions au Brésil depuis plusieurs jours. Il faut dire que l’ancien capitaine de la Seleçao s’apprête à disputer la Copa América à domicile, et que cette affaire ne va pas l’aider à préparer au mieux ce rendez-vous important. D’un point de vue purement franco-français, cette affaire n’est pas non plus une bonne nouvelle. Pour Eric Rabesandratana, le Paris Saint-Germain va même être une victime collatérale de cette histoire, avec une image qui en sortira forcément dégradée selon le consultant de France Bleu Paris.

« C’est une information qu’on prend avec des pincettes, bien entendu. Il va y avoir une enquête. Mais cela vient ajouter une ombre sur le PSG. Même si cela n’a rien à voir avec le club, il est lié au PSG, ce n’est pas génial pour l’image… Cela s’ajoute à la grande liste de cette saison. On a l’impression que ça ne s’arrête jamais au PSG ! Même si cela n’a rien à voir avec le sportif. Neymar est un joueur emblématique, qui par son talent, et son inspiration, peut nous emporter, nous faire rêver. Il y a aussi ce côté plus sombre. Il aime la fête, plein de choses. Ce n’est pas en rapport avec l’exigence sportive de l’athlète » a regretté l’ancien capitaine du PSG, pour qui le cauchemar de cette saison chaotique continue donc.