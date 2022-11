PSG : Accusé du fiasco du mercato, Antero Henrique viré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entre Luis Campos et Antero Henrique, ce n'est pas le grand amour et on l'a constaté lors du dernier mercato du Paris Saint-Germain. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a décidé de corriger cette erreur.

Nasser Al-Khelaifi avait promis une révolution au PSG en juin dernier, et même s’il y a eu du mouvement, et essentiellement des prêts, on ne peut pas dire que le mercato estival 2022 a marqué l’histoire du club de la capitale. Il est vrai qu’en faisant revenir simultanément Luis Campos et Antero Henrique le président qatari du Paris Saint-Germain n’a pas fait dans la simplicité, les deux hommes n’étant pas les meilleurs amis du monde. Et on l’a rapidement compris dès la fin du marché des transferts, lorsque Christophe Galtier, très proche de Campos, a indirectement critiqué le travail d’Henrique, estimant que l’on avait ralenti la signature d’un ou deux renforts jugés indispensables. Considéré comme proche de Doha, puisqu’il travaille avec la Ligue du Qatar, Antero Henrique a freiné sur les renforts, ayant été briefé sur l’état des finances du PSG. Cependant, ces événements ont laissé des traces et du côté des champions de France, on veut éviter que cela recommence en janvier 2023.

Antero Henrique mis de côté au mercato d'hiver

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Pour cela, et à la demande de Luis Campos, c’est ce dernier, et lui seul qui sera en charge de tout gérer au prochain mercato d’hiver, son compatriote portugais n’ayant pas son mot à dire. « Le premier mercato de l’ère Luis Campos a marqué de sérieux dysfonctionnements dans le déroulement des opérations, le Portugais regrettant l’ingérence systématique de son compatriote Antero Henrique, « pigé » par le PSG pour s’occuper des ventes et des achats l’été dernier. Une nouvelle cohabitation compliquerait ce nouveau marché. Dans une volonté d’apaisement, Luis Campos pourrait cette fois rester seul maître à bord du 1er au 31 janvier », explique Dominique Sévérac, qui rappelle qu'Antero Henrique était pigiste et n'avait pas un rôle officiel dans l'organigramme du PSG. De quoi rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels voyaient mal le duo portugais continuer à se mêler du mercato avec des idées radicalement différentes.

Et le journaliste du Parisien d'indiquer que du côté du PSG on a trois pistes prioritaires pour le mercato d'hiver afin de renforcer l'équipe de Christophe Galtier, notamment pour la suite de la Ligue des champions et la double confrontation à venir contre le Bayern Munich. Luis Campos souhaite en effet faire venir un défenseur, avec en choix numéro 1, tout comme l’été dernier, le défenseur slovaque de l’Inter, Milan Skriniar, mais également un milieu de terrain ayant la capacité de peser physiquement, ce qui n’est pas le cas de Renato Sanches et de Fabian Ruiz, même si ce dernier a montré de bonnes choses. Enfin, le directeur sportif du PSG veut recruter un attaquant de plus, des joueurs ayant déjà été ciblés et des discussions étant en cours avant même le Mondial. Il s'agit surtout de permettre à Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé de respirer un peu au moment où le rythme va encore s'accélérer.