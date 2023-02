PSG : Accusé de viol, Hakimi fait parler son clan

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Présent lundi soir à la cérémonie des trophées FIFA « The Best », Achraf Hakimi traverse une période trouble. Ses proches nient néanmoins fermement l'accusation de viol dont le joueur du PSG fait l'objet.

Forfait pour le déplacement à Marseille dimanche soir, le défenseur du PSG est visé par une accusation de viol. Selon les informations du Parisien, Achraf Hakimi fait l’objet d’une accusation de la part d’une femme de 23 ans que le joueur aurait rencontré via son compte Instagram et pour des faits qui se seraient déroulés samedi soir au domicile du joueur. De graves accusations qui n’ont pas empêché le joueur de se rendre à la cérémonie des trophées FIFA « The Best » lundi soir, où il a été élu meilleur latéral droit de la saison dans l’équipe-type. Toujours selon le quotidien francilien, au lendemain des faits, la victime supposée s’est rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne afin de faire une déclaration de viol, précisant aux policiers ne pas vouloir porter plainte. Une situation qui a tout de même poussé la Préfecture de Police et le Parquet de Créteil à se saisir de l’affaire.

Hakimi très calme malgré les accusations de viol

Gente cercana a #Achraf niega que el jugador abusara de la chica que este fin de semana aseguró ante la policía haber sido violada.



El lateral del PSG, que ayer acudió a la gala de The Best, está "muy tranquilo". pic.twitter.com/KsnrAmJP88 — Dani Gil (@danigilopez) February 28, 2023

Du côté d’Achraf Hakimi, on reste toutefois serein et totalement calme. A en croire le journaliste Dani Gil, correspondant du Mundo Deportivo à Paris, il n’y a aucune inquiétude dans le camp de l’international marocain du PSG. « Des proches d’Hakimi nient que le joueur ait abusé de la jeune fille qui a déclaré à la police ce week-end qu’elle avait été violée. Le défenseur du PSG, qui a assisté hier au gala The Best est très calme » a fait savoir sur son compte Twitter le journaliste espagnol, pour qui Achraf Hakimi est serein et compte démontrer son innonce. Nul doute que les investigations des enquêteurs permettront de faire la lumière sur cette histoire dans les jours et les semaines à venir. Le PSG de son côté doit croiser les doigts pour que le Marocain n'ait pas eu une attitude condamnable envers la jeune fille concernée, sans quoi le club de la capitale devra faire face à un problème disciplinaire qui va surtout concerner la vie privée d'Hakimi, mais aussi inévitablement le club parisien par ricochet.