PSG : A Paris ou au Barça, Verratti laisse les portes ouvertes

Déterminé à rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, Marco Verratti (25 ans) avait été retenu par le Paris Saint-Germain.

Depuis, le milieu de terrain a changé d’agent et tout est rentré dans l’ordre avec ses dirigeants. Il faut dire que l’Italien, qui doutait des ambitions de son club, a dû être rassuré par les arrivées de Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé. Suffisant pour enfin remporter la Ligue des Champions ? Et pour oublier définitivement ses envies d’ailleurs ? Difficile à dire. En tout cas, Verratti se dit heureux à Paris mais refuse de fermer la porte au Barça.

« Mon avenir à Barcelone ? Je ne sais pas, pour l’instant, je ne pense qu’au PSG, je crois en ce projet et j’espère rester longtemps à Paris. Mais en football, on ne sait jamais », a répondu l’ancien joueur de Pescara au média italien Premium Sport. Une manière de ne froisser personne et de se garder plusieurs possibilités sous le coude au cas où. Rappelons que Verratti est lié au PSG jusqu’en 2021, lui qui a pris pour habitude de prolonger chaque année.