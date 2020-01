PSG : A Liverpool avec Klopp, Mbappé signerait les yeux fermés

Dans : PSG.

Grand fan du Real Madrid, Kylian Mbappé apprécie également le Liverpool de Jürgen Klopp. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain se verrait bien sous le maillot des Reds.

Quarante matchs consécutifs sans défaite en Premier League, 67 points pris sur 69 possibles cette saison… Liverpool est tout simplement inarrêtable ! Même le Français Kylian Mbappé n’en croit pas ses yeux. « Ce que fait Liverpool en ce moment est incroyable, commentait l’attaquant parisien cette semaine pour la BBC. Ce sont des machines, ils ont trouvé leur rythme et ils ne s’arrêtent plus. Ils n’ont perdu aucun match. Quand vous les regardez, vous avez l’impression que c’est facile mais ça ne l’est pas. Les gars sont concentrés, ils jouent des matchs tous les trois jours et ils gagnent, encore et encore. » Autant dire qu’après cette sortie médiatique, les rumeurs n’ont pas tardé à circuler.

Certains imaginent déjà l’international tricolore chez les Reds, à l’image de notre confrère Julien Laurens. En effet, le journaliste qui collabore notamment avec ESPN assure que Mbappé, au-delà de son rêve d’évoluer au Real Madrid, souhaite connaître un jour la Premier League. Et pourquoi pas chez le futur champion ? Apparemment, le Parisien serait prêt à rejoindre le coach Jürgen Klopp, du moins à condition que le club anglais mette les 300 M€ annoncés pour le transfert, sans compter son salaire. Ce n’est pas vraiment le genre de Liverpool. Et de toute façon, le PSG fera son maximum pour prolonger son attaquant sous contrat jusqu’en 2022.