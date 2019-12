PSG : A la recherche d’un latéral droit ? Il fait coucou à Leonardo

Dans : PSG.

Très en vue à Leicester City, Ricardo Pereira se verrait bien franchir un cap au sein d’une formation plus ambitieuse. Un club comme le Paris Saint-Germain suffirait largement à son bonheur.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas ses joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thomas Meunier, qui attend toujours une offre de prolongation, mais qui semble plutôt se diriger vers la sortie. En effet, Leonardo négocierait un échange avec le latéral droit de la Juventus Turin Mattia De Sciglio. Mais au cas où, le directeur sportif vient de recevoir une nouvelle candidature, celle de l’ancien Niçois Ricardo Pereira (26 ans) qui brille avec Leicester City.

« Le Paris Saint-Germain ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C'est un grand club, a répondu le Portugais interrogé par Goal. En plus, moi, j'ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C'est le plus grand club en France. Il joue la Ligue des Champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça. »

Paris est-il toujours intéressé ?

En tout cas, le champion de France a ce qu’il faut pour plaire à Ricardo Pereira, que l’on annonçait dans le viseur parisien cet été. « Bien sûr. On veut toujours monter de niveau et tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des Champions, a-t-il avoué. C'est une grosse compétition et c'est bien d'avoir été suivi par ce genre de clubs. Ce sont des choses positives qui me poussent à travailler. » Le message est passé…