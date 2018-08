PSG : A 1600 km de là, Cavani provoque un coup de chaud à Naples

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

La scène n’est pas forcément habituelle en France, mais en Italie, comme en Turquie ou en Grèce, il est fréquent de voir les supporters se diriger vers l’aéroport pour accueillir chaleureusement leur nouvelle recrue dès qu’elle pose ses pieds sur la terre promise. Les Italiens n’ont pas été vaccinés par l’épisode Malcom, où l’ailier brésilien était attendu par les fans de la Roma avant de rebrousser chemin et de finalement signer à Barcelone le lendemain.

La preuve ce jeudi puisqu’une rumeur persistante à Naples a fait état de l’arrivée imminente d’Edinson Cavani pour s’engager avec le Napoli. Et visiblement, malgré les précédents, les folies des réseaux sociaux et surtout la présence de l’Uruguayen à Paris pour enchainer les séances d’entrainements, quelques dizaines de fans du Napoli ont avalé cette couleuvre et attendaient le vol en provenance de Paris en espérant voir le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses valises. Encore raté…

Incroyable mais visiblement vrai. À Naples, plusieurs tifosi sont actuellement à l’aéroport et attendent... Edinson Cavani. Une improbable rumeur annonçait qu’il arriverait aujourd’hui dans le but de signer. La photo est signée .@Spazio_Napoli #PSG pic.twitter.com/IMqlOT2srx — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 9 août 2018