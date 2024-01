PSG ‍: 95ME mis à la poubelle, ce joueur agace le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé contre Revel, Randal Kolo Muani n'a pas rassuré les supporters du Paris Saint-Germain. L'attaquant français ne justifie pas l'énorme investissement fait au dernier mercato.

Les dirigeants du PSG se sont battus jusqu’aux dernières minutes du mercato d’été afin de convaincre Francfort de lui céder Randal Kolo Muani et ils ont eu finalement gain de cause. Après Ousmane Dembélé, les champions de France s’offraient là un deuxième attaquant des Bleus, certains étant persuadés que Nasser Al-Khelaifi avait cédé aux exigences de Kylian Mbappé. Moyennant 95 millions d’euros, l’ancien joueur du FC Nantes a donc rejoint l’effectif de Luis Enrique, mais c’est peu dire que depuis qu’il est à Paris Randal Kolo Muani n’est pas à la hauteur des attentes et du budget dépensé par QSI pour se l’offrir. S’il a marqué deux buts dimanche soir contre les amateurs de Revel, le joueur de 25 ans n’échappe pas aux critiques de plus en plus vives concernant ses performances sous le maillot du PSG, au point que son avenir dans la capitale est sujet à caution.

Kolo Muani c'est l'énorme déception du PSG

⌚️ 90' Le doublé pour Randal Kolo Muani ⚽️⚽️#USRPSG I 0-9 pic.twitter.com/m7w8X7u85z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2024

Au lendemain de la qualification parisienne, Randal Kolo Muani est le joueur du PSG le moins bien noté dans les médias. « Longtemps transparent sur l’aile gauche, avant de basculer plus axial en deuxième, il s’offre un doublé qui n’efface pas une prestation très décevante, symbolisé par une énorme occasion ratée à la 85e », écrit Benjamin Quarez, dans Le Parisien. Si le journaliste du quotidien francilien y va avec des pincettes, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo qui a lui été beaucoup plus sévère avec l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. « Kolo Muani a marqué deux buts, mais il a été complètement mauvais. Il y a des joueurs qui ne sont pas bons, mais comme ils jouaient contre une opposition très faible on pouvait se dire qu’ils allaient se régaler ou afficher un visage plus confiant. Ça n’a pas été le cas pour Kolo Muani (…) Kolo Muani sur un match comme ça, il pouvait reprendre de la confiance en claquant un quadruplé, mais avant la 80e minute il était transparent », s’est agacé le journaliste de RMC.