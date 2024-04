Vitinha nouveau crack du PSG, son prix XXL dévoilé

Dans : PSG.

Le PSG peut compter sur un grand Vitinha cette saison. Mais le Portugais peine à faire l'unanimité et des rumeurs de transfert sont présentes concernant l'ancien joueur de Porto.

Luis Enrique aime pouvoir compter sur tous ses joueurs. Vitinha est néanmoins une valeur sûre pour l'entraîneur espagnol, qui l'utilise beaucoup. Si le Portugais avait éprouvé des difficultés pour terminer le précédent exercice, il a retrouvé pas mal de confiance. Element essentiel du dispositif parisien, Vitinha a néanmoins encore quelques progrès à faire. Pour certains fans et observateurs du PSG, l'ancien de Porto manque d'un petit quelque chose. D'autres voient au contraire en lui un joueur fiable et doté d'une qualité technique importante dans l'équilibre du club de la capitale. La preuve avec son nouveau gros match au Vélodrome face à l'OM, ponctué d'un but synonyme d'ouverture du score. L'été prochain, Paris ne devrait pas écouter d'offres pour Vitinha. A moins qu'elles ne soient pas refusables. Mais combien vaudrait vraiment le Francilien ?

Vitinha, une valeur qui explose sur le marché

Ces dernières heures, L'Equipe s'est intéressé au sujet. Le média a notamment interrogé un scout anglais. « Alors qu'il lui restera trois ans de contrat à la fin de la saison, quelle serait la valeur actuelle de l'international portugais (pas titulaire en sélection) ? « La question ne se pose pas parce que Paris ne le vendrait pas, glisse notre premier scout anglais. Et puis, de toute façon, les joueurs du PSG sont tellement chers... » Vitinha a nécessairement vu sa valeur croître compte tenu de ses prestations. Le réseau de Jorge Mendes, l'agent du joueur, peut permettre de créer les conditions d'une offre élevée. À quelque 50 M€ ? » peut-on voir écrit par L'Equipe. L'été prochain, l'effectif du PSG devrait encore pas mal changer, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. A 24 ans, Vitinha a encore la fin de la saison en cours pour mettre tout le monde d'accord à Paris et sécuriser son avenir. La Premier League lorgne notamment sur son profil.