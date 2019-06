PSG : 90 ME sur son coup de coeur, Leonardo est sûr de lui

Dans : PSG, Mercato.

Après les présentations d’Ander Herrera et Pablo Sarabia prévues la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter là.

Au milieu de terrain toujours, le club de la capitale vise un renfort supplémentaire qui nécessitera un gros effort financier. L’heureux élu ne sera probablement pas Allan (28 ans), le milieu de Naples ciblé par Antero Henrique, mais dont la piste a été écartée par son successeur Leonardo. De son côté, le nouveau directeur sportif, qui refuse de payer les 70 M€ réclamés pour son compatriote brésilien, a une nette préférence pour Sergej Milinkovic-Savic (24 ans).

Pourtant, le joueur de la Lazio Rome n’a pas forcément le profil de pur milieu défensif recherché. Et surtout, le Serbe pourrait coûter beaucoup plus cher. Le PSG n’a transmis aucune offre pour le moment, mais d’après plusieurs sources italiennes, Leonardo serait prêt à miser gros. On parle d’une éventuelle proposition pouvant aller jusqu’à 90 ME selon Sport Mediaset. C’est dire à quel point le DS parisien croit en Milinkovic-Savic alors que ce dernier vient de terminer une saison mitigée.