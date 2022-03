PSG : 80 millions, Nasser Al-Khelaïfi s'implique dans ce dossier chaud

Sergej Milinkovic-Savic a de grandes chances de quitter la Lazio cet été durant le mercato. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire un très gros chèque pour s'octroyer les services du milieu de terrain serbe.

La Lazio de Rome devrait en principe perdre l'un de ses soldats cet été en la personne de Sergej Milinkovic-Savic, aussi surnommé "Sergent". La star romaine, aux côtés du buteur fou Ciro Immobile, se fait draguer par le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival d'après Tuttomercatoweb. Il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement rencontré l'entourage du joueur pour un éventuel transfert pour renforcer le milieu de terrain du PSG qui est très décrié cette saison. Véritable couteau suisse dans l'entrejeu, l'international serbe (28 sélections, 5 buts) est un Laziale depuis 2015 et a disputé 283 rencontres pour 55 buts. Très complet de par sa puissance et sa capacité à distribuer les ballons, le joueur de 27 ans est la cible de Nasser Al-Khelaïfi et de l'état-major qatari. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le milieu serbe n'aurait d'autres issues que d'être vendu par son club à l'été. D'après Il Messaggero, sa vente souhaitée à 100 millions d'euros, par le président Claudio Lotito, aura pour objectif de recruter 6 à 7 nouveaux joueurs cet été afin que le club romain puisse repartir de l'avant. C'est le souhait d'Igli Tare, directeur sportif de la Lazio. Éliminée en barrages de la Ligue Europa, la formation de Maurizio Sarri n'avance pas en championnat avec une triste 7e place, significative de non participation à une coupe d'Europe la saison prochaine.

Sergej Milinkovic-Savic has been with Lazio for 7 seasons. His commitment has been outstanding



282 games, 55 goals & 48 assists



♦️Most goals as a midfielder in Lazio’s history

♦️Serie A Best Midfielder: 2018–19

♦️1 Coppa Italia

♦️2 Supercoppa Italiana



Happy birthday Sergente🦅 pic.twitter.com/tSRJgF2lqE