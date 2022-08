PSG : 80 ME pour Bernardo Silva, Paris recalé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire au mercato, le PSG rêve de Bernardo Silva.

Luis Campos connait très bien le milieu offensif de Manchester City, qu’il avait lui-même recruté à l’AS Monaco avant qu’il ne devienne l’un des meilleurs joueurs de la planète. Également ciblé par le FC Barcelone, qui n’a en revanche pas les moyens de ses ambitions dans ce dossier, Bernardo Silva a fait l’objet d’une offre avoisinant les 80 millions d’euros de la part du Paris Saint-Germain, selon Le 10 Sport. Bernardo Silva est ouvert à l’idée d’un départ, même s’il n’ira pas au clash pour quitter Manchester City. Le champion d’Angleterre en titre a justement refusé l’offre parisienne pour Bernardo Silva, toujours jugé comme un élément essentiel aux yeux de Pep Guardiola, qui l’a transformé en milieu de terrain axial au fil des saisons avec une grande réussite.

En privé, Bernardo Silva ne cache pas qu’un transfert au Paris Saint-Germain pourrait lui plaire. Plutôt favorable à l’idée d’un départ afin de relever un nouveau défi, le Portugais n’est pas insensible à l’intérêt de Luis Campos, qu’il connait bien et qu’il respecte énormément. Cela étant, Manchester City a déchiré les 80 millions du Paris Saint-Germain sans hésiter une seconde et comme indiqué par ailleurs, Bernardo Silva, conscient que sa situation sportive est excellente à Manchester City, n’ira pas au clash pour partir.

Le média indique cependant que le PSG ne souhaite pas abandonner si facilement. Et dans ce dossier, le champion de France en titre a un argument de poids : l’agent de Bernardo Silva n’est autre que Jorge Mendes, qui entretient de très bons rapports avec Luis Campos, comme le prouvent les signatures de Renato Sanches et de Vitinha à Paris, deux joueurs représentés par le super-agent portugais. Reste maintenant à voir si cela suffira à trouver un accord avec Manchester City, toujours inflexible dans ce dossier. A moins que le PSG ne fasse grimper son offre au-dessus de la barre des 100 millions d’euros. Dans ce dossier, le PSG espère pouvoir surenchérir mais pour cela, il faudra que les ventes en cours se concrétisent. Gueye et Paredes, qui bénéficient d'un gros salaire, devront vite plier bagage afin que le Paris SG soumette une nouvelle offre à Manchester City pour Bernardo Silva.