PSG : 8 victoires en 8 matches, Pierre Ménès attend mercredi...

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a égalé un premier record en remportant ses huit premiers matches de la saison en Ligue 1 et dimanche prochain face à Lyon le club de la capitale tentera d'être la seule formation de l'élite à avoir décroché neuf succès en autant de matches. Mais avant cela, le PSG a un autre rendez-vous crucial. Car pour Pierre Ménès, si la formation de Thomas Tuchel doit être félicité pour son parcours en Championnat, c'est désormais en Ligue des champions que tout cela doit se confirmer.

« Le match à Nice a été très instructif, il y a de bonnes choses à retenir pour la suite. Tout d'abord, le schéma de départ en 3-5-2 a bien fonctionné. Du côté des joueurs, après un début de match difficile, Kehrer a gagné de nombreux duels défensifs. Marquinhos a fait de gros progrès au milieu de terrain et Rabiot a été étincelant. Et en attaque, le duo Neymar-Mbappé fait toujours des ravages. Bien sûr, on va dire qu'il y a un écart énorme entre Nice et le PSG. C'est une évidence mais huit victoires consécutives et trois buts par match, c'est quand même très bien. Désormais, contre Belgrade mercredi, il va falloir mettre cette fameuse intensité que réclame Tuchel depuis le début de la saison », prévient, sur son blog, Pierre Ménès.