PSG : 75ME pour l'Ajax, un salaire XXL, Paris mise tout pour De Ligt

Célèbre journaliste africain, Lassana Camara était aujourd'hui à Paris, et il a confirmé, photo à l'appui que Mino Raiola était bien présent dans un palace de la capitale. Et si le puissant agent était à Paris, ce n'était pas pour faire du shopping ou visiter les musées, mais bel et bien pour parler du dossier Matthijs De Ligt. Convoité par les plus grands clubs européens, et notamment le FC Barcelone qui lui met une pression colossale, le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam et des Pays-Bas semble se rapprocher du PSG, même si le cas Frenkie De Jong incite tout le monde à la prudence.

Selon le Guardian, afin de rafler la mise, le Paris Saint-Germain, avec Leonardo à la manoeuvre, aurait accepté de payer 70ME plus des bonus au club néerlandais, tandis que Matthijs De Ligt a reçu une offre de contrat jusqu'en 2024 avec un salaire hebdomadaire de 380.000 euros. Pour l'instant, si Mino Raiola est très chaud pour signer avec le Paris SG, le défenseur néerlandais se donne encore un peu de temps avant de parapher son futur contrat. Du côté du PSG, même si on est confiant, on ne veut surtout pas laisser croire que l'affaire est faite.