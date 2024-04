PSG ‍: 5500 euros la place face au Barça, Paris perd le contrôle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG reçoit le Barça en quart de finale aller de la Ligue des champions. Pour assister à cet événement, des supporters sont prêts à payer cher, très cher.

Le PSG joue une partie de sa saison ce mercredi soir en Ligue des champions face au Barça. Les fans du club de la capitale le savent et sont disposés à donner de la voix au Parc des Princes pour encourager leurs joueurs. Tous les détails pourraient faire la différence, même si certains vont dépenser une petite fortune pour pouvoir être présents dans l'enceinte francilienne. En effet, malheureusement, comme chaque année à ce moment de la saison, les prix des places au Parc des Princes grimpent. Et certains prix ont de quoi donner le tournis...

Des prix qui donnent le tournis

Comme rapporté par RMC ces dernières heures, certaines places à la revente sur Ticketplace montent jusqu'à... 5500 euros pour celles et ceux qui voudraient se faire un petit plaisir et être au rang 5 de la tribune Borelli. A noter que la place la moins chère pour le moment se situe en tribune Boulogne haut et pointe à 279 euros. D'ici à mercredi soir, les prix pourront encore augmenter. Si le Collectif Ultras Paris a, dans un communiqué, annoncé qu'une énorme ambiance serait prévue dans les travées du Parc des Princes, de tels prix pourraient un peu gâcher la fête.

Déjà, la saison passée, le CUP avait pesté contre certains prix sur la plateforme Ticketplace. Si quelques demandes ont été prises en compte, ce n'est pas le cas des prix des billets, incontrôlables pour le Paris Saint-Germain. De quoi en tout cas rajouter une pression supplémentaire sur les troupes de Luis Enrique. Certains fans auront payé très cher et attendront beaucoup de la part du PSG.