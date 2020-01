PSG : -50%, Leonardo cherche Paqueta au rayon soldes

Dans : PSG.

Leonardo a gardé ses entrées au Milan AC, dont il a été joueur, entraineur et directeur sportif, mais cela ne lui offre pas de bons de réduction pour faire venir Lucas Paqueta.

Le milieu de terrain brésilien est un joueur que Leonardo apprécie, puisqu’il l’a fait signer au Milan AC il y a un an de cela pour 40 ME. Il aime ses qualités au point de toujours croire en lui malgré une année 2019 bien peu emballante du côté de la Lombardie. Résultat, le directeur sportif rêve de lui donner à nouveau sa chance, mais sous le maillot du PSG. Le Milan AC n’y voit pas d’inconvénient sur le principe, mais il y a un grave problème au sujet du prix. Les dirigeants italiens espèrent récupérer les 40 ME dépensés pour un joueur encore sous contrat longue durée, et toujours jeune à 22 ans. L’ancien de Flamengo, qui avait coûté 38 ME, n’a pourtant pas spécialement vu sa cote augmenter.

C’est pourquoi Leonardo espère bien, avant les soldes, avoir une importante ristourne. Ainsi, le PSG n’envisage que de mettre une somme de 20 ME sur la table, révèle Calcio Mercato. Les transferts font toujours l’objet de négociations sévères, mais pour le coup, l’écart semble incommensurable pour un début de discussion. Voilà peut-être pourquoi Leonardo a décidé de se placer également sur le dossier Christian Eriksen, et de mettre pour le moment Lucas Paqueta de côté. En attendant de voir si le Milan AC va revoir sa position en janvier, pour un joueur qui ne provoque pas un véritable engouement au mercato jusqu’à présent.