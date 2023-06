PSG ‍: 45 millions d’euros pour donner le sourire à Luis Enrique, c'est raté ‍!

Luis Enrique a envie d'avoir ses hommes dans le vestiaire du PSG, et il réclame ainsi le recrutement de l'international espagnol Pau Torres. Ce sera compliqué.

En dépit des échecs de la saison passée, Luis Campos est toujours en charge du mercato au PSG. Pour le moment, cela commence très doucement sachant que le changement d’entraineur n’a toujours pas eu lieu. Cela n’empêche bien évidemment pas le dirigeant portugais de travailler sur certaines pistes, et de boucler certains dossiers qui seront certainement officialisés dans les jours à venir. Luis Enrique, pressenti pour être nommé la semaine prochaine, a aussi son mot à dire sur le recrutement, ce qui n’était pas forcément le cas de Christophe Galtier. Mais l’équilibrage se fait entre le conseiller sportif et le technicien en chef. Au point d’aller au bout d’un dossier qui plait beaucoup à Luis Enrique, mais sur lequel le PSG est clairement en retard ?

C’est ce que laisse entendre El Nacional, pour qui Luis Enrique aimerait beaucoup que le PSG recrute Pau Torres cet été. Le défenseur de Villarreal est un international espagnol que « Lucho » a donc déjà eu sous ses ordres. Il faudra au moins 45 millions d’euros pour convaincre Villarreal de lâcher son défenseur central, qui possède un courtisan de taille en Aston Villa. Unai Emery le veut à tout prix, et estime qu’il s’agit d’un des meilleurs au monde à ce poste. A Paris de montrer que cette motivation est similaire, même si le projet parisien peut paraitre encore un peu flou. Avec le départ de Sergio Ramos, une place s’est libérée, mais Milan Skriniar pose ses valises également, dans un effectif où il y a déjà Presnel Kimpembe et Marquinhos. Sans compter la probable arrivée de Lucas Hernandez, qui est considéré au moins autant comme un central, qu’un possible latéral gauche.

More on Pau Torres and Aston Villa. The negotiations are really accelerating — as revealed in the morning. Clubs close to reaching an agreement, talks are taking place right now. 🚨🟣🔵 #AVFC



Been told Unai Emery is really pushing to get the agreement done this week, asap. pic.twitter.com/wjrt1W9Zd4