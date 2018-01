PSG : 40ME ? Le PSG fait un énorme cadeau au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Prêté par le Paris Saint-Germain à Valence, Gonçalo Guedes continue à aligner les belles performances avec le club de Liga. Et ce lundi, le quotidien sportif AS affirme que du côté des dirigeants de Valence, on commence à sérieusement se dire que les 40ME demandés par le PSG pour le transfert du joueur portugais sont une très belle affaire, car la valeur de l'attaquant de 21 ans pourrait grimper en flèche durant les prochains mois.

Le constat est clair, avec cinq buts et trois passes décisives, et un poids énorme dans le secteur offensif de Valence, Gonçalo Guedes est devenu une des révélations de la saison en Liga. Après la victoire de Valence ce week-end contre Girone, Marcelino, le coach de Guedes, a reconnu que si ça ne tenait qu'à lui, il ferait signer immédiatement l'attaquant du Paris Saint-Germain, mais que les cartes étaient dans les mains des dirigeants de Valence. Ces derniers le savent, s'ils ne dégainent pas rapidement dans ce dossier, alors Gonçalo Guedes risque bien de filer vers d'autres cieux et à un prix nettement supérieur. Du côté du PSG, on regarde tout cela avec un sourire en coin...