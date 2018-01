PSG : Neymar, Ibra… Pierre Ménès trouve des excuses à Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu tardivement de vacances pour la reprise du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani se fait plus discret que l’autre retardataire Javier Pastore.

De son côté, l’attaquant parisien n’envisage pas un départ cet hiver et n’est donc pas accusé de mettre la pression sur ses dirigeants. Son retard semble plutôt lié à des problèmes personnels, l’Uruguayen étant connu pour ses difficultés à revenir à temps. Pas de quoi l’accabler pour Pierre Ménès, qui estime que l’état d’esprit irréprochable d’El Matador compense largement sa faute.

« On sait qu’il est séparé de sa compagne et qu’il voit très peu ses fils. On peut comprendre que la séparation soit difficile, a commenté le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin. Ce n’est pas parce qu’il est milliardaire qu’il a le droit de mépriser son employeur, mais ce n’est pas parce qu’il est milliardaire qu’il n’a pas le droit d’avoir un cœur. (...) Il est tellement irréprochable sur le terrain que cela ne sert à rien de polémiquer pendant des semaines. »

Les exemples Neymar et Ibra

« Surtout que mi-décembre, Neymar a été autorisé à retourner au Brésil pour des raisons personnelles, a-t-il souligné. Comme Zlatan Ibrahimovic avait de temps en temps deux jours de repos en semaine, pour aller à la chasse en Suède. Quand on a des stars, comme au PSG, il faut savoir les mettre dans le meilleur état d’esprit possible. » Mis à l’écart pour le quart de finale de Coupe de la Ligue à Amiens (0-2) mercredi, Cavani a sans doute été sanctionné.