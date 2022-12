PSG : 40 millions pour Amrabat, le tarif spécial Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cette Coupe du monde 2022 est le théâtre d'une énorme surprise, l'épopée du Maroc. Un parcours exceptionnel dont l'implication de Sofyan Amrabat n'est pas anodine. Le milieu de terrain crève l'écran dans ce Mondial et commence à attirer les convoitises des clubs européens, dont le PSG. Son prix est désormais connu.



Si le Maroc est en demi-finale de la Coupe du monde, c'est en grande partie grâce à Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain, ratisse et récupère un nombre incalculable de ballons dans l'entrejeu. Rapide, puissant et athlétique, le joueur de la Fiorentina est transformé. Probablement dans la forme de sa carrière, le récupérateur de 26 ans est pisté par plusieurs clubs depuis qu'il est arrivé au Qatar avec les Lions de l'Atlas. Luis Campos est séduit par les qualités de l'ancien joueur de Bruges et aimerait le faire venir au PSG. Mais le club de la capitale n'est pas le seul cador européen à être intéressé par Amrabat.

Amrabat c'est minimum 40 millions d'euros

Selon les infirmations de Revelo, Liverpool a également jeté son dévolu sur l'international marocain (44 sélections). Jurgen Klopp en a fait une priorité et rêve de l'associer avec une autre pépite du Mondial, Jude Bellingham. Le média espagnol explique également que la situation de Sofyan Amrabat plaît particulièrement à la Fiorentina qui compte bien vendre très cher son joyau. Le club italien pourrait être disposé à lâcher son milieu de terrain contre 40 millions d'euros cet hiver. Tottenham, l'OM et le PSG sont des concurrents pour s'offrir les services du natif de Huizen. Le frère d'Amrabat, Nordin qui joue à l'AEK Athènes, a récemment demandé à Nasser Al-Khelaifi de se pencher sur le dossier de Sofyan. Reste à savoir si le PSG sera capable de faire une offre de 40 millions d'euros à la Fiorentina pour recruter l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts.