PSG : 40 ME sur Ben White, le Paris SG est chaud

Dans : PSG.

Le défenseur qui monte en Premier League est désormais dans le viseur du PSG. Manchester United est aussi sur le coup pour faire signer Ben White.

Marquinhos en est le parfait exemple, il faut parfois investir copieusement sur un défenseur central pour en tirer les bénéfices quelques années plus tard. Toutefois, cela ne marche pas à tous les coups et le PSG en est conscient, l’exemple de Thilo Kehrer permettant de le démontrer. Mais Leonardo, qui n’a jamais caché qu’il aimait plus négocier des arrivées que boucler des départs, est toujours à la recherche de la prochaine perle rare. Et il l’a trouvée en Angleterre, affirme The Sun. Le journal britannique met le PSG dans la liste restreinte des candidats pour faire venir Ben White, solide défenseur central de 23 ans qui confirme à chaque sortie sa facilité dans de nombreux domaines alors qu’il a encore une belle marge de manoeuvre. Prêté à Leeds la saison dernière, l’Anglais avait fait l’objet d’une offre de 25 ME, mais Brighton n’avait pas voulu le lâcher. Désormais solidement installé au sein de la défense des Seagulls, Ben White va surement changer d’air cet été.

En effet, le Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United et donc le PSG sont sur les rangs pour le récupérer. Il faudra toutefois y mettre les moyens puisque Brighton en attend 40 ME. The Sun croit savoir que Manchester United est le plus pressant, Harry Maguire, le défenseur le plus cher de l’histoire, ayant demandé un compère parlant l’anglais pour la saison prochaine. En tout cas, le montant de 40 ME pourrait avoir de quoi refroidir de nombreux candidats, et notamment le Paris SG, qui possède avec Marquinhos et Kimpembe, une charnière centrale tout de même particulièrement solide. Surtout que derrière ce duo, Kehrer et Diallo, sur qui Paris avait beaucoup investi, ne répondent pas vraiment aux attentes.