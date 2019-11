PSG : 380 ME pour Mbappé, la Juventus s’étouffe !

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait être attaqué de toutes parts au sujet de Kylian Mbappé. Assurément, l’international tricolore fait fantasmer plus d’un club…

Ce n’est plus un secret pour personne : le natif de Paris est l’objectif prioritaire du Real Madrid lors du mercato estival de 2020. Florentino Pérez, déterminé à s’offrir Kylian Mbappé, est prêt à faire sauter la banque avec une offre avoisinant les 300 ME. Ces derniers jours, un autre club est associé à l’attaquant du Paris Saint-Germain, à savoir la Juventus Turin. Mais vraisemblablement, le champion d’Italie en titre est bien moins disposé que le Real Madrid à se ruiner pour s’octroyer les services du champion du monde 2018.

En effet, Tuttusport indique dans ses colonnes qu’il faudrait débourser un total de 380 ME pour s’offrir Kylian Mbappé au mercato. Dans le détail, la Juve devrait débourser près de 300 ME en indemnité de transfert, et 80 ME de salaire sur quatre ans (20 ME par an). Un total XXL que la direction de la Juventus Turin, qui doit déjà supporter les émoluments colossaux de Cristiano Ronaldo, n’est pas prêt à débourser pour un second joueur en dépit du talent et de la précocité incroyable de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain peut donc souffler, un sérieux prétendant semble prendre du recul dans ce dossier qui s’annonce tout de même bouillant l’été prochain en raison des rebondissements possibles et de l’intérêt du Real Madrid…