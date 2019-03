PSG : 35 ME pour un remplaçant, Al-Khelaifi pourrait craquer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alors que le départ d'Adrien Rabiot se profile, Christopher Nkunku est l'un des derniers titis du Paris Saint-Germain a réellement avoir un peu de temps de jeu. Titulaire à dix reprises cette saison en Ligue 1, le joueur de 21 ans est encore lié une saison avec le PSG, mais des rumeurs font de lui une possible cible de la Premier League et plus précisément d'Arsenal. En effet, Unaï Emery est tenté de faire venir de l'autre côté de la Manche l'international Espoirs français qu'il connaît bien, et pour cela les Gunners seraient prêts à payer 35ME au Paris SG afin qu'il lâche Christopher Nkunku dès le prochain mercato.

Selon Charles Watts, journaliste pour Football London, le jeune joueur du Paris Saint-Germain est effectivement dans le collimateur d'Arsenal. Reste à savoir ce que Nasser Al-Khelaifi décidera concernant Nkunku, car son joueur avait confié cet hiver qu'il était prêt à bouger pour avoir plus de temps de jeu, des propos rectifiés quelques semaines plus tard par l'agent de ce dernier. Mais le club de la capitale ne serait pas opposé à une telle opération qui, si elle se confirmait à ce prix, pourrait être très intéressante.