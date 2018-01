PSG : 33 ME pour un défenseur de 17 ans en D2, Paris est sur le coup !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Pour le moment en position d’attente sur les achats au mercato, le Paris SG continue de prospecter afin d’améliorer ses points faibles.

Le recrutement d’un milieu défensif est la priorité, mais sur le côté gauche, Unai Emery n’est pas vraiment satisfait des performances de ses deux arrières. Yuri Berchiche a plutôt bien terminé 2017, mais semble tout de même un peu léger pour les gros matchs. Pour Layvin Kurzawa, son irrégularité et son très faible apport offensif agacent son entraineur et ses dirigeants, qui ne diraient pas forcément non à un transfert en cas de belle offre cet hiver.

Une raison qui explique pourquoi le PSG suit de près Ryan Sessegnon, très grand espoir du football anglais à ce poste. A 17 ans, le défenseur de Fulham ne devrait pas rester longtemps chez les Cottagers. Sous contrat jusqu’en juin 2020, il est dans la cible de nombreux clubs dont le PSG, affirme le Daily Mirror. Tottenham, le Real Madrid, Manchester United ainsi que Manchester City le suivent également de près. Première conséquence, le club londonien, qui évolue en D2, a des étoiles dans les yeux au moment d’évoquer d’éventuelles offres, puisque Sessegnon pourrait partir pour un montant estimé à 33 ME.