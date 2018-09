PSG : 316 ME injecté dans les caisses, QSI sort le chéquier !

Dans : PSG, Ligue 1.

Média spécialisé dans la stratégie et l’économie des entreprises, Wansquare.fr affirme qu’une opération majeure a eu lieu récemment au PSG, sans que cela ne fasse jusqu’à présent de bruit. Le site annonce en effet que QSI a effectué une augmentation de capital de 316 ME au sein du PSG. Le principal actionnaire du club de la capitale a procédé à cette opération comptable afin de mieux digérer les énormes transferts de l’été 2017, et notamment les 400 ME dépensés pour faire venir Kylian Mbappé et Neymar. Cette augmentation de capital permet donc au PSG d'avoir plus de latitude pour régler ces grosses dépenses, et l'évite ainsi de contracter une dette, comme l'a confirmé le club francilien aux Echos.

Wansquare.fr évoque également de nombreux chiffres au sujet du bilan financier du PSG, avec notamment pour 2017 une perte nette de 6,8 ME, assez logique vues les dépenses effectuées. L’année précédente, en 2016, Paris avait par exemple enregistré un bénéfice de 8,2 ME. Enfin, parmi les chiffres dévoilés, celui de l’apport du sponsoring ne surprendra personne, puisqu’il représente le principal point de désaccord avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. On y apprend en effet que le PSG enregistre plus de la moitié de son chiffre d’affaires grâce aux contrats de sponsoring, et que les gains avec les droits télés et la billetterie ne permettent pas, pour 2017, d’être à l’équilibre financier. Des chiffres qu’il faudra toutefois nuancer sur le long terme, car en 2018, le PSG s’est montré beaucoup plus sage sur le marché des transfert que lors de ce fol été 2017.