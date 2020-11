PSG : Le Qatar offre un chèque en blanc à Sergio Ramos !

Dans : PSG.

Afin de faire venir Sergio Ramos, le Paris Saint-Germains serait prêt à lui offrir un pont d'or. La presse madrilène commence à s'agiter sur ce sujet brûlant du mercato 2021.

Après 15 ans au Real Madrid, Sergio Ramos arrive dans les derniers mois de son contrat et dès le mois de janvier le défenseur aux 176 sélections avec l’Espagne peut signer où bon lui semble. Même si pour l’instant le départ de Sergio Ramos de Madrid semble totalement impossible à envisager, lors de l’émission El Chiringuito, José Alvares, journaliste qui s'intéresse plus précisément au Real Madrid, a lâché une bombe jeudi soir. En effet, ce suiveur des Merengue affirme que Leonardo a fait de Sergio Ramos sa priorité numéro 1, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain estimant que le défenseur central de 34 ans est le seul à finalement être en mesure de faire oublier Thiago Silva, parti libre lors du dernier mercato pour signer à Chelsea.

Le journaliste a annoncé que pour recruter Sergio Ramos, le PSG est prêt à lui offrir « un chèque en blanc » avec le salaire et la durée que l'expérimenté défenseur central du Real Madrid voulait. Bien évidemment, cette révélation est à prendre avec prudence, les négociations étant également en cours entre Florentino Perez et Sergio Ramos pour une prolongation. Et il n'est pas impossible de croire qu'en mettant le Paris Saint-Germain dans la boucle, l'international espagnol peut mettre une pression supplémentaire. D'autant plus qu'on voit mal l'Emir du Qatar financer les prolongations de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et en plus offrir un chèque en blanc à Sergio Ramos. Mais dans le passé, Doha nous a réservé bien des surprises au mercato.