PSG : 30ME, Paris fixe ses conditions avant le mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Titulaire indiscutable sous Unai Emery il y a tout juste un an, Lucas Moura n’est désormais plus qu’un réserviste aux yeux de l’entraîneur basque suite aux arrivées de Julian Draxler puis de Neymar et de Kylian Mbappé dans la capitale. Du coup, un départ est clairement à l’ordre du jour pour l’ancien attaquant de Sao Paulo. Cet hiver, plusieurs clubs devraient se manifester pour tenter de rafler la mise. Selon TF1, quatre clubs ont déjà transmis des offres concrètes aux dirigeants franciliens.

En effet, deux clubs chinois et deux clubs de Premier League ont envoyé une offre ferme au Paris Saint-Germain pour enrôler Lucas Moura cet hiver. Pour l’heure, le montant de ces propositions n’a pas filtré. Mais une chose est sûre : l’attaquant parisien ne sera pas bradé. Effectivement, l’actuel leader de la Ligue 1 réclamerait pas moins de 30ME et aurait d’ores et déjà exclu la possibilité d’un prêt, piste privilégiée par Malaga par exemple. Le feuilleton est loin d’être terminé pour l’homme aux 228 matchs au PSG… Les supporters parisiens et les différents observateurs espèrent sans doute que l’épilogue mènera l’international brésilien en Angleterre, plutôt qu’en Chine à seulement 25 ans.