PSG : 275 ME sur Mbappé, le Real cède à la folie !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tandis que la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid approche, les deux clubs risquent d’être étroitement liés par le mercato dans les prochains mois. Et pour cause, l’objectif n°1 de Florentino Pérez est de recruter Kylian Mbappé l’été prochain. L’international français, qui n’aura alors plus que deux ans de contrat, a toutes les chances de faire l’objet d’une offre colossale de la part du club espagnol. Cela ne fait d’ailleurs aucun doute pour Eduardo Inda, directeur du média Ok Diario et qui semble avoir des informations sur ce dossier bouillant.

« Kylian Mbappé est le joueur que toutes les équipes du monde veulent. Son contrat prendra fin en 2022 et l'année prochaine, quelqu'un devra le recruter (…) Les dirigeants ont dit à Mbappé de ne pas prolonger et qu’ils proposeraient 225M€ + 50M€ de bonus pour son transfert » a indiqué le journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito. Autrement dit, le Real Madrid est prêt à toutes les folies pour s’offrir les services du champion du monde 2018. Reste à voir quelle sera la position du natif de Paris et de son club, qui n’a sans doute pas l’intention de perdre Neymar et Kylian Mbappé le même été…