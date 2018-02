PSG : 25ME pour Kurzawa ? Ils ne rigolent pas au Barça...

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pas vraiment à son avantage mardi soir contre le FC Sochaux, Layvin Kurzawa avait peut-être la tête ailleurs, puisque ce mercredi le quotidien sportif catalan Sport annonce que le FC Barcelone pourrait tenter de s'offrir le latéral international français du PSG afin de remplacer Lucas Digne. Une superbe porte de sortie pour Layvin Kurzawa, dont la saison au Paris Saint-Germain est très mitigée au point même que sa place dans le onze de départ n'est pas assurée la semaine prochaine contre le Real Madrid, Yuri Berchiche étant mieux qu'un remplaçant de luxe ces dernières semaines.

Cette rumeur d'un contact entre le FC Barcelone et Layvin Kurzawa intervient au moment même où le joueur parisien vient d'annoncer qu'il changeait d'agent, son nouveau représentant étant celui qui a faire venir Ousman Dembélé de Dortmund au Barça l'été dernier. Mais pour que Kurzawa signe avec le club catalan, il va falloir que les deux formations trouvent un accord financier. Et Sport affirme que les dirigeants barcelonais seraient prêts à mettre 25ME dans ce deal, soit 2ME de plus que le prix payé par le PSG pour le faire venir de l'AS Monaco en 2015 pour 5 ans.