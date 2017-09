PSG : 180 ME pour Mbappé, ce n'est pas cher explique Sévérac

Dans : PSG, Ligue 1.

Suiveur du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, Dominique Sévérac était dans les tribunes du Parc des Princes ce mercredi pour assister à la large victoire parisienne face au Bayern Munich (3-0).

Parmi les enseignements retenus de cette rencontre, le journaliste du Parisien retient surtout la manière avec laquelle Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord, en répondant une fois de plus présent dans les grands matchs. Une façon de rappeler qu’un gros transfert se justifie facilement si le joueur a le niveau, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé au Paris Saint-Germain.

« Ce mercredi soir au Parc des Princes, c’est l’affirmation du génie de Kylian Mbappé. Dans le football, ce qui coûte cher, ce n’est pas un joueur comme Kylian Mbappé, acheté 180 ME. Ce sont les joueurs moyens, les joueurs médiocres, comme Krychowiak, Jesé, Guedes, qui coûtent 100 ME à eux trois. 180 ME pour Kylian Mbappé, vu son talent, vu sa capacité à jouer avec Neymar et Cavani en contre, c’est cadeau. Le PSG peut espérer combler toutes ses grandes ambitions cette saison », a livré Dominique Sévérac, persuadé que le club de la capitale a retenu les leçons du passé, ou trop de joueurs dont le rapport qualité/prix n’était pas intéressant ont signé à Paris. Avec Antero Henrique, le club de la capitale a décidé de faire dans le haut de gamme, pour des résultats pour le moment impeccables.