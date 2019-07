PSG : 170 ME + 1 joueur, le Barça dégaine pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le FC Barcelone, qui devrait officialiser la semaine prochaine la venue d’Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120 ME, cherche également le moyen de s’offrir Neymar. Evidemment, la mission est difficile pour le club blaugrana, qui n’a pas 300 ME à poser sur la table pour recruter le n°10 du Paris Saint-Germain. Ainsi, plusieurs scénarios sont imaginés et selon les informations du Mundo Deportivo, on se dirige vers un deal à 170 ME en plus de deux ou plus probablement d’un joueur supplémentaire dans la transaction.

Ce sont les quatre mêmes noms qui reviennent en permanence pour faire le chemin inverse et rejoindre Paris : Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti. Pour le quotidien catalan, il sera néanmoins difficile d’inclure dans la transaction le milieu de terrain croate ou le défenseur international français, dont la volonté farouche est de rester à Barcelone. Quant à Ousmane Dembélé, le Barça le valorise à hauteur de 200 ME et aimerait beaucoup le conserver malgré la venue d’Antoine Griezmann. Reste Philippe Coutinho, un joueur qui a globalement raté sa première saison au Barça et sur qui l’entraîneur Ernesto Valverde semble moins compter que Dembélé. Reste à voir si une offre de 170 ME plus Coutinho en échange de Neymar pourrait faire céder Nasser Al-Khelaïfi.