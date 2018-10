PSG : 15 jours pour faire du PSG une équipe de foot, Tarrago fixe un ultimatum !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

En ballottage défavorable à la mi-parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va pourtant réussir à inverser la vapeur au cours des prochains matchs d'après Sébastien Tarrago.

Dans deux semaines, le club de la capitale française sera plus ou moins fixé sur son sort en Ligue des Champions. Actuellement troisième de son groupe, avec quatre points en trois journées, soit à une unité de Naples et deux longueurs derrière Liverpool, la formation francilienne n'a plus le droit à l'erreur. Pour aller en phase finale, la troupe de Thomas Tuchel devra faire un sans-faute, à commencer contre Naples le 6 novembre prochain. Dans ce laps de temps très court, le coach allemand va devoir transformer son groupe en véritable machine de guerre, capable d'avoir une efficacité chirurgicale dans les deux surfaces. Sébastien Tarrago croit d'ailleurs que Tuchel en est capable, vu qu'il refuse de condamner le PSG en C1.

« Il est impossible de ne pas croire à la qualification. Encore heureux que cette équipe soit capable d’aller gagner à Naples. Mais si tu regardes les choses de manière raisonnable, tu as forcément beaucoup de doutes. Tu as eu deux gros matchs pour le Paris Saint-Germain cette saison, on va dire deux et demie avec Lyon. À Liverpool, tu passes au travers dans certains choix. Mercredi, les Parisiens étaient à côté de la plaque. Donc forcément tu te poses des questions. Alors elle a quoi cette équipe ? Du talent ? Bien sûr ! Est-ce que c’est une vraie équipe ? Je ne crois pas… Et il faut qu’elle le devienne dans les 15 jours qui arrivent ! Je lui souhaite et je crois que c’est possible », a lancé, sur La Chaine L’Equipe, le journaliste, optimiste pour le PSG, surtout si le Paris de Tuchel arrive à faire les efforts défensifs et offensifs ensemble au sein d'un véritable collectif. Dos au mur, les Parisiens n'ont de toute façon plus le choix...