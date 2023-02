PSG : 100 millions pour Kolo-Muani, Paris giflé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de recruter des joueurs français, le PSG a ciblé Randal Kolo-Muani dans l’optique du prochain mercato estival.

L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi musclait son discours dans une interview accordée au Parisien en décrétant la fin du blingbling au Paris Saint-Germain. Les paroles n’ont pas vraiment été suivies par les faits puisque les stars telles que Neymar ou Messi sont toujours au pouvoir au sein du club parisien. Luis Campos a la ferme intention de changer cela l’été prochain en misant principalement sur des jeunes joueurs français à fort potentiel. Youssouf Fofana ou encore Marcus Thuram sont ciblés, au même titre que Randal Kolo-Muani, révélation du dernier Mondial avec l’Equipe de France et qui réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de Francfort en Bundesliga avec déjà dix buts et dix passes décisives au compteur. Le PSG adorerait s’offrir l’ancien Nantais mais selon le site Fichajes.net, il va falloir payer le prix fort pour déloger Randal Kolo-Muani de la Bundesliga.

Kolo-Muani c'est 100 ME, le PSG est prévenu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @r_kolomuani

Et pour cause, le média espagnol affirme que Francfort a fixé le prix de Randal Kolo-Muani à 100 millions d’euros. Un tarif XXL qui s’explique par l’âge du joueur, ses performances, sa présence récente en Equipe de France et la durée de son contrat avec Francfort, qui court jusqu’en juin 2027. Autant dire que si le Paris Saint-Germain veut s’offrir Randal Kolo-Muani, il va falloir faire sauter la banque. Or, le club parisien en est-il encore capable alors que Luis Campos n’a pas eu les ressources pour boucler les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan) et Hakim Ziyech (Chelsea) lors du mercato hivernal ? La question mérite d’être posée. Par ailleurs, les supporters du PSG peuvent estimer que les potentiels départs de Lionel Messi ou encore de Sergio Ramos vont libérer la masse salariale nécessaire pour faire une ou deux folies lors du prochain mercato. La question est maintenant de savoir si Kolo-Muani, bien que très prometteur, vaut 100 millions d’euros. Ce sera à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi de trancher cette question cruciale.