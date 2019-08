PSG : 100 ME + 3 joueurs pour Neymar, le Real a mis le paquet

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone étant totalement coincé dans ce dossier, et le PSG n’étant clairement pas très arrangeant avec le club catalan, le Real Madrid tente sa chance pour s’offrir Neymar.

Avec l’accord de Zinedine Zidane, Florentino Pérez a effectué une offre à son homologue Nasser Al-Khelaïfi. La Maison Blanche a proposé 100 ME en cash, tout en ajoutant trois joueurs dans la transaction pour atteindre les fameux 222 ME déboursés par Paris pour s’acheter Neymar en 2017. Gareth Bale, Keylor Navas et James Rodriguez faisaient ainsi parti du package. Des départs qui n’auraient pas chagriné l’entraineur français, qui ne compte plus sur ces éléments pour la saison en cours.

Mais L’Equipe est formelle, le PSG a refusé très rapidement cette proposition. La formule d’un montant en cash et de l’arrivée de plusieurs joueurs n’est pas la préférée des dirigeants parisiens, mais ils n’y sont pas totalement hostiles. Toutefois, les joueurs inclus dans le deal ne sont pas ceux qui intéressent le champion de France. La même proposition avec Luka Modric, Raphaël Varane et Vinicius Junior aurait certainement retenu l’attention de Nasser Al-Khelaïfi, mais le Real Madrid ne voit visiblement pas les choses sous le même angle, et cela peut se comprendre. En tout cas, si cette proposition est tombée à l’eau, cela démontre que les Merengue n’ont pas abandonné l’idée de faire signer le Brésilien cet été.