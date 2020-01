PSG : 10 ME pour régler son cas, il attend un signe de Paris

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG contre Linas-Monthléry dimanche soir en Coupe de France, Sergio Rico avait brièvement évoqué son avenir en zone mixte.

Prêté avec option d’achat par le FC Séville, le gardien n°2 du Paris Saint-Germain a davantage pris le temps d’évoquer sa situation en conférence de presse avant la rencontre de Coupe de la Ligue face à l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes. Pour le gardien espagnol, il est bien évident que rester à Paris constitue une véritable priorité. Bien que remplaçant, il se dit tout simplement enchanté d’apprendre au côté de celui qu’il considère comme l’un des meilleurs gardiens du monde, à savoir Keylor Navas.

« C'est formidable d'être ici à Paris. Je suis content d'avoir de la continuité. Quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et la régularité nécessaire. C'était un rêve d'être ici et une grande satisfaction d'être là. Alors, bien sûr, j'aimerais rester. Mes partenaires m'ont bien accueilli. J'ai un contrat avec le FC Séville, et je suis prêté avec option d'achat. Leonardo décidera le moment venu. Jusqu'à maintenant, je suis vraiment concentré sur ce que je dois faire pour aider l'équipe. C'est quelque chose qui va se décider entre mon agent et Leonardo. Je n'ai aucun scoop à vous donner aujourd'hui. Keylor (Navas) et moi, on a des qualités différentes. J'espère qu'il peut apprendre de moi autant que j'apprends de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, quelqu'un de bien en tant que personne et un excellent portier aussi » a commenté Sergio Rico, dont le prix de l’option d’achat a été fixé à 10 ME par le FC Séville l’été dernier au moment du deal.