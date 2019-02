PSG : 1 but en 21 matchs, Choupo-Moting ne concurrence pas Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces derniers jours, Eric Maxim Choupo-Moting est devenu le nouveau chouchou du Parc des Princes.

À la faveur d'un joli geste pour un jeune gardien en difficulté dans le challenge de la mi-temps, en marge de la victoire contre Montpellier mercredi (5-1), le joueur de 29 ans a mis tous les supporters franciliens de son côté. Moqué lors de son arrivée estivale dans un grand club européen, alors qu'il n'était qu'un joueur de bas de tableau de Premier League jusqu'alors, l'international camerounais ne brille pas par ses buts, vu qu'il n'a marqué qu'une seule fois en 21 matchs. Par contre, dans le vestiaire, c'est une crème appréciée par tout le monde. Heureux d'être là, Choupo-Moting a finalement tout à gagner à Paris, selon Mickaël Madar.

« Il est accrocheur, très généreux dans tout ce qu’il fait. Parfois, il est un peu maladroit, mais ce n’est pas le seul attaquant dans ce cas. Un but en 21 matchs ? Comme pour les autres attaquants, c’est difficile à accepter. On répète toujours la même chose : ça revient avec le travail. Mais je n’ai pas l’impression qu’il doute. Il a l’air bien dans sa tête, bien dans le groupe. Important dans un groupe ? Il en faut toujours. Le problème, c’est le fait d’accepter que tu ne joues pas. Une fois que tu as cet état d’esprit, c’est beaucoup plus facile. Et tu transmets ton attitude aux autres. 99 % des joueurs remplaçants ou qui sortent du terrain font la gueule. Lui, tu le mets, tu ne le mets pas, il sourit. Quand Tuchel le prend, il ne lui vend pas une concurrence avec Cavani. Certains ont eu le même rôle, n’ont pas supporté et ont quitté Paris. Lui, j’ai l’impression qu’il a envie de rester le plus longtemps possible », a lancé, dans Le Parisien, l'ex-Parisien (1999-2001) et aujourd'hui consultant Canal+, qui pense que le PSG a visé juste en trouvant le remplaçant idéal au poste d'avant-centre. Qui l'aurait cru...