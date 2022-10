Procès de Neymar : le Real Madrid ne va pas se gêner !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le procès de Neymar va débuter au lendemain de PSG-OM. Neymar est convoqué pour ce lundi, et les témoignages seront décisifs, notamment celui de Florentino Pérez.

C’est ce lundi que débute le procès de Neymar en Espagne. La justice va se pencher une nouvelle fois sur des irrégularités dénoncés par la société qui détenait une partie des parts du joueur brésilien quand ce dernier évoluait à Santos. Son transfert au FC Barcelone aurait été largement sous-évalué, cela afin de verser une grosse indemnité au clan de Neymar sans passer par la société DIS, qui détenait 40 % des droits. Une procédure qui dure depuis quasiment 10 ans, puisque le transfert a eu lieu en 2013. Mais cette fois-ci, le numéro 10 désormais au PSG, son père et les dirigeants de l’époque du FC Barcelone devraient connaitre le verdict d’une justice espagnole qui n’est pas disposée à traiter Neymar de manière différente. Le procès s’ouvre en effet ce lundi et Neymar a été convoqué sans aucune dispense pour le jour d’ouverture. Il pourra ensuite faire une demande pour être dispensé pendant le reste des débats, au bon vouloir du juge. Cela dépendra aussi certainement des réponses données par le Brésilien, qui a toujours fait savoir qu’il ne connaissait rien à cette affaire, et qu’il était un simple joueur dépassé par ces considérations financières.

Neymar se enfrenta a cinco años de cárcel por su fichaje con el Barça.



📌 El juicio empezará el lunes en la Audiencia de Barcelona.



📌 En el banquillo de los acusados se sentarán también Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. pic.twitter.com/2HplGDGlNm — Relevo (@relevo) October 16, 2022

L’avocat de DIS, Paulo M. Nasser, a déjà fait savoir que chacun devrait répondre de ses actes, car ce sont plus de 25 millions d’euros qui manqueraient à la réelle addition, et qui sont tombés dans la poche de Neymar, son père et ses agents. « Neymar, le joueur, avec la complicité de ses parents et du FC Barcelone et de ses dirigeants de l’époque, ont fraudé contre l’intérêt de DIS, volant non seulement la société, mais aussi ceux qui avaient confiance en lui », a expliqué l’avocat de DIS, histoire de donner le ton.

Le Real se plaint de l'accord Barça-Neymar

La justice, qui va se pencher sur ce dossier jusqu’à la fin du mois d’octobre, a aussi annoncé qu’elle entendrait Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ce dernier interviendra en visio pour donner son avis, et notamment le fait qu’un accord secret et illégal avait été conclu entre Neymar et le Barça. Dès lors, il ne pouvait y avoir aucune concurrence ou surenchère, ce qui allait contre les intérêts de DIS, qui aurait récupéré plus d’argent si la concurrence n’avait pas été tronquée sur le marché des transferts. A la suite de ces écoutes, des témoignages et de la prise en compte des preuves, la justice espagnole prendra une décision très attendue. En effet, Neymar risque selon le procureur une peine allant jusqu’à deux ans de prison et une amende de 9 millions d’euros. Les avocats de DIS demandent eux une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Surtout que le numéro 10 du PSG a déjà payé cher devant la justice, réglant une amende de 5,5 millions d’euros pour une fraude fiscale finalement réglée en 2016. Le Barça avait alors avoué son erreur dans la gestion fiscale de joueur. Il n’est pas certain que, cette fois-ci, le club catalan prenne tout sur lui.