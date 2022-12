Prix, concurrents, le PSG fixé pour Joao Felix

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cela sent clairement la fin pour Joao Felix à l'Atlético Madrid. Décevant et frustré par Diego Simeone, le Portugais veut partir le plus vite possible. Le PSG est d'accord pour l'accueillir mais en Angleterre aussi on rêve d'attirer le successeur de Cristiano Ronaldo.

La coupe du monde, un bon moyen de performer mais aussi de s'aérer l'esprit loin des tracas quotidiens en club. Un constat qui s'adapte à 100% au cas de Joao Felix. Le prodige portugais en a marre de l'Atlético Madrid où il ne prend plus de plaisir et où le temps de jeu n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cela se ressent sur ses performances toujours plus décevantes chez les Colchoneros. Cette saison, il a marqué trois fois en 12 matchs de Liga et une fois en coupe du Roi. Un bilan décevant couplé aux tensions existantes avec son entraîneur Diego Simeone qui le poussent à demander son départ.

Trois clubs pour Felix, l'Atlético réclame 130 millions

Le Portugais met à contribution son agent Jorge Mendes pour lui trouver un point de chute au plus vite, peut-être même dès le mois de janvier. Un transfert qui n'effraie pas l'Atlético Madrid, désormais convaincu par l'idée de se séparer d'un joueur qui lui avait coûté plus de 127 millions d'euros en 2019. Le PSG et Luis Campos se sont portés candidats très rapidement. Cela fait quelques années que le club parisien lorgne sur le joueur. Malgré le fair-play financier et les achats en défense, le PSG compte bien profiter de l'aubaine pour compléter son attaque avec Joao Felix.

Le PSG fait partie des trois favoris pour recruter João Félix https://t.co/kQBuSX5wsi — Foot Mercato (@footmercato) December 4, 2022

Toutefois, rien ne sera facile dans ce dossier. Tout d'abord, parce que le club parisien a deux concurrents de taille dans le dossier comme le rapporte la radio espagnole la Cadena Ser. Chelsea qui manque de stars et Manchester United, lequel vient juste de lâcher Cristiano Ronaldo modèle et aîné de Felix. En plus, le PSG a peut-être été refroidi par le montant demandé par l'Atlético. Pour renflouer ses caisses, le club madrilène envisage de demander 130 millions d'euros au moins pour Joao Felix. Un prix très élevé pour le PSG au vu de ses soucis au mercato évoqués plus haut. Un montant globalement excessif qui pourrait ne contenter personne et obliger les Madrilènes à baisser leur tarif pour un joueur qui reste sous contrat jusqu'en 2026.