Premier match, un joueur du PSG fait l'unanimité contre lui

Par Guillaume Conte

Le PSG a parfaitement débuté l'année en s'imposant 2-0 dans le Trophée des Champions face à Toulouse. Cela n'empêche pas de constater qu'un gros problème se pose toujours en défense centrale avec Milan Skriniar.

La première sortie de l’année du Paris SG a permis à Luis Enrique de soulever un trophée avec le club de la capitale, et même le premier qu’il remporte en dehors de ceux gagnés avec le FC Barcelone. Ce n’est pas le plus prestigieux de sa carrière, mais cela a le mérite de lancer l’année 2024 avec une grande salve de positif, et de reprendre le chemin des terrains avec une victoire plutôt tranquille. Néanmoins, un problème n’a toujours pas été résolu de toute évidence, et il s’agit de la défense centrale. Certes, le jeune Lucas Beraldo a fait ses premiers pas dans une entrée remarquée puisque chacune de ses touches de balle a été saluée par le public du Parc des Princes, mais la prestation de Milan Skriniar a énormément inquiété les observateurs. Le défenseur slovaque a raté quelques relances faciles, mais a surtout été d’une lenteur toujours aussi troublante face aux attaquants toulousains, qui ne sont pourtant pas les plus vifs d’Europe. Une prestation d’ensemble inquiétante alors que l’ancien taulier de l’Inter Milan a de grandes chances d’être titulaire en Ligue des Champions à l’heure actuelle.

La pire note du PSG, et de loin

« Les débats autour de l’équilibre du milieu de terrain et du pressing de Mbappé feraient presque oublier que la priorité pour progresser collectivement, ce serait de : sauter Skriniar. Impossible de jouer dans le camp adverse avec ce type », dénonce Sofiane Zouaoui, le consultant pour Winamax et RMC, qui a rapidement vu tout le monde adhérer à cette critiques. « C’est lui notre point faible », « Beraldo est déjà meilleur que Skriniar en 5 minutes », ont lancé quelques suiveurs du PSG sur les réseaux sociaux. Même constat dans Le Parisien, qui lui donne la pire note, et de loin, de l’équipe de Luis Enrique avec un 4/10. « Comme trop souvent, il a paru emprunté dans ses choix et ses idées. Suazo le surprend, heureusement sans conséquence (18e). Il offre le cuir à l’adversaire sur une passe pourtant simple (39e) puis se fait aspirer par Casseres qui ne cadre pas (48e). Ses camarades ont fait en sorte de masquer ses errances avant qu’il ne sorte touché à la cheville gauche. Beraldo le remplace pour sa grande première (71e) », souligne le quotidien francilien, pour qui le niveau de jeu de Skriniar, et notamment son style qui ne semble pas en adéquation avec celui du Paris SG, inquiète beaucoup.